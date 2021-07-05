Орлов заявил, что игроки сборной России не были готовы к борьбе в матчах Евро. По его словам, в команде не было единства.
"Черчесов провел сбор в Австрии перед Евро, но не получилось. Все же было понятно по лицам сборников перед матчами. Сразу было ясно, что они не готовы к борьбе и ко всему прочему. Не получилось создать единой семьи. Все играли кто во что горазд", - сказал Орлов.
Напомним, что на Евро сборная России прекратила выступления после групповой стадии, заняв четвертое место в таблице группы B.
Источник: Спорт-Экспресс
Орлов: сборная Украины сильнее сборной России по всем показателям
Орлов: все было понятно по лицам игроков сборной России перед матчами Евро. Сразу было ясно, что они не готовы к борьбе
Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлении сборной России на Евро-2020.
Фото: "Зенит"
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