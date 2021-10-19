- Дания, одержавшая 8 побед в 8 матчах - новый чемпион мира? Нет. Просто в финальных стадиях таких соревнований, как ЧЕ и ЧМ, все способен перевернуть какой-то один фактор. Для скандинавов таким стала ситуация с Эриксеном. Это тот случай, когда мы играли не против команды Дании, а против бушующего стадиона и практически всей нации. И против хорошей, стабильной, мастеровитой сборной, сейчас подтвердившей свой класс. Смотрелись неплохо, но в итоге всё сложилось не в нашу пользу, - передает слова Черчесова "СЭ".
Сборная Дании в отборочном турнире к Чемпионату мира-2022 в Катаре одержала 8 побед в 8 сыгранных матчах с общим счетом 27:0 и досрочно завоевала первое место в группе с Шотландией, Израилем, Австрией, Молдавией и Фарерскими островами. В конце первого тайма стартового матча Чемпионата Европы-2020 против сборной Финляндии при счете 0:0 у полузащитника датчан Кристиана Эриксена произошла остановка сердца, игрок упал прямо на поле и его в течение нескольких минут не могли вернуть к жизни. Встречу с Финляндией Данией проиграла со счетом 0:1, а матч второго тура с бельгийцами - 1:2; в матче третьего тура Евро-2020 датчане на своем поле разгромили сборную России со счетом 4:1, вышли из группы, а в дальнейшем дошли до полуфинала турнира.
Дания победила Австрию и стала второй европейской сборной, отобравшейся на Чемпионат мира-2022
Дания - единственная европейская сборная, которая одержала 8 побед в отборе к ЧМ-2022 и не пропустила ни одного гола
Черчесов: для Дании всё перевернула ситуация с Эриксеном
Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение о феномене сборной Дании.
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