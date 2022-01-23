- Он очень хороший тренер и особенно хороший человек. У него изначально был менталитет русского, и он понимал нас, если вспомнить, как Гус относился к каждому конкретному игроку и команде в целом. Не каждый иностранец способен на такое в чисто российской команде. Хиддинк делал все, чтобы мы ни о чем не думали кроме футбола! Ему огромный привет и глубокое уважение. Мне лично как игроку он дал многое. За что ему очень благодарен. Не думаю, что кто-то из той нашей команды может что-то плохое сказать о нем, - цитирует Анюкова Matchtv.ru.
39-летний тренер петербургского "Зенита" и экс-защитник сине-бело-голубых и самарских "Крыльев Советов" Александр Анюков за свою карьеру игрока провел 77 матчей за сборную России, в которых забил 1 гол и отдал 8 результативных передач. 34 матча в национальной команде футболист провел под руководством голландского главного тренера Гуса Хиддинка, отметившись в них 3 ассистами. Работая с Хиддинком, Анюков стал участником самого успешного турнира в постсоветской истории сборной России - Евро-2008, на котором наша команда завоевала бронзовые медали. На ЧЕ-2008 Александр Анюков был бессменным правым защитником нашей сборной и полностью провел все 5 матчей, записав в них на свой счет 2 результативных паса.
Анюков - о Хиддинке: у него изначально был менталитет русского, он понимал нас
Экс-защитник сборной России Александр Анюков рассказал об особенностях характера бывшего главного тренера нашей национальной команды Гуса Хиддинка.
Фото: "Спорт-Экспресс"