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Хиддинк: Акинфеев был вездесущ - мог поймать любой мяч. К тому же он отличная личность

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Экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал 20-летие старта карьеры голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в большом футболе.
Фото: ПФК ЦСКА
- Желаю Акинфееву всего наилучшего! Мне очень понравилось с ним работать. Он качественный вратарь с потрясающими мягкими руками. Был вездесущ - мог поймать вообще любой мяч. К тому же он отличная личность. Мне очень нравилось, что он часто высказывал свое мнение абсолютно честно, - передает слова Хиддинка Sport24.

29 марта исполнилось 20 лет со дня первого матча 36-летнего действующего голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева в большом футболе. За 20 лет карьеры вратарь провел за "армейцев" 728 матчей во всех турнирах (национальный рекорд), пропустив 652 гола, 306 матчей завершил "всухую" (национальный рекорд).

За сборную России Акинфеев сыграл 111 матчей (95 пропущенных, 48 "сухих" матчей), из них 30 - под руководством голландского главного тренера Гуса Хиддинка.


Сборная России Акинфеев Хиддинк
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