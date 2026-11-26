- Что скажете о несогласованных действиях Максименко и защиты "Спартака" в случае с пропущенным мячом в кубковом матче с "Оренбургом", который "красно-белые" проиграли?
- Такое бывает. Можно подумать, что такое только у "Спартака" и Бабича с Максименко. Нет, такое частенько происходит. Один на другого понадеялся - "дурачка" запустили. Но этот матч больше надо рассматривать как разминочно-тренировочный. Потому что "Спартак" и так занял первое место в группе. В любом случае будет играть с ЦСКА. Но все равно болельщикам хочется видеть одни только победы или яркую игру. К сожалению, яркую игру мы не увидели. И всем очень не хочется увидеть с "Факелом" такую игру, как сейчас. Но такое возможно. Судя по двум последним матчам "Спартака".
А "Факел" сейчас подобно раненому зверю: для него эта встреча со "Спартаком" будет все или ничего. То есть либо они уходят на зимний перерыв явными претендентами на вылет, либо за что-то цепляются. Битва будет ужасная для "Спартака". "Факел" будет рвать все жилы, потому что это реальный шанс зацепиться хоть как-то или хоть кого-то, может быть, заинтересовать на финансовую помощь команде или на трансферы. Потому что, если уйдут на зимнюю паузу явными аутсайдерами, вряд ли кто-то захочет помочь им деньгами.
Так что на этот матч "Спартаку" надо настраиваться очень серьезно. С такой игрой, которая у него была на прошлой неделе в чемпионате и с такой, как сейчас в Кубке, они могут совсем не угадать. Может быть что угодно. "Спартак" как-то неубедительно выглядит. Помните, как ещё недавно нахваливали Угальде? Ну и где он сейчас был? Молодые игроки сегодня как раз старались, но они получают во много раз меньше, чем Угальде, - сказал эксперт.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Червиченко: ещё недавно нахваливали Угальде? Ну и где он сейчас?
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью Rusfootball.info выразил уверенность в том, что "красно-белых" ждёт очень тяжёлая игра в матче РПЛ с "Факелом".
Фото: ФК "Спартак"