- Когда сам стал футболистом, потом тренером, определенные симпатии становятся более нейтральными. Сейчас, конечно, когда ты главный тренер команды РПЛ, для тебя главный только один клуб.
Обыграть "Спартак" - это громко звучит, да, но для меня любая победа - это три очка. Нужно всегда стремиться выходить с максимальным желанием, - передаёт слова Ахметзянова "Матч ТВ".
По итогам группового этапа "Оренбург" сравнялся со спартаковцами по количеству очков (13), но расположился на второй строчке квартета А. Следующим соперником команды в кубковом турнире станет "Ростов".