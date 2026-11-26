- "Локомотив" не вылетит из РПЛ, в этом у меня нет сомнений. Мы - топ-клуб.
Конечно, нынешнее место в таблице не говорит об этом, но благодаря уровню нашего футбола мы поднимемся выше. Что касается моего будущего в "Локомотиве", мне сложно ответить. Возможно, в СМИ пишут правду и клуб действительно ищет мне замену, а может, это не соответствует действительности. В футболе возможно все: я могу уйти зимой, так как до конца контракта остается полгода, а могу и остаться в команде. Ничего исключать нельзя, - цитирует Ньямси "РБ Спорт".
Второй круг чемпионата "железнодорожники" начнут домашней встречей с махачкалинским "Динамо" 29 ноября в 19:45 мск. К предстоящему поединку команда подходит с 14 очками, занимая 13-ю строчку в таблице РПЛ.