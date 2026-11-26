На 53-й минуте отличился полузащитник Лео Кордейро и вывел хозяев поля вперед. Гости отыгрались спустя десять минут после точного удара хавбека Даниила Плотникова.
Первая лига
19 тур
Голы: Лео Кордейро, 53 - Плотников, 63.
"Урал": Селихов, Бегич, Итало, Тихий, Коротков, Харин, Сунгатулин, Лео Кордейро, Ишков, Секулич, Фуррье.
"Арсенал": Левашов, Большаков, Алёхин, Плотников, Крашевский, Горбунов, Брнович, Раздорских, Давидян, Бирюков, Магомедов.
"Урал" потерял очки в матче с тульским "Арсеналом"
Фото: ФК "Урал"