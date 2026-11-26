- Я думаю, что лучший игрок первого круга в РПЛ - Максим Глушенков.
По моему мнению, то, что Максим забил больше всех мячей в чемпионате по итогам 15 туров, не будучи нападающим, дорогого стоит. И по голевым передачам, если мне память не изменяет, Глушенков в числе лидеров. Так что, на мой взгляд, на данный момент он очень здорово выглядит и является лидером "Зенита", - цитирует эксперта "РБ Спорт".
За 14 встреч нынешнего чемпионата Глушенков отметился 10 голами и семью ассистами на партнёров. К экватору сезона "Зенит" подошёл с 31 очком, уступая лидирующему московскому "Динамо" на один балл.