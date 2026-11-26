Как сообщает телеграм-канал бывшего арбитра Анатолия Синяева "Але, рэф!", ЦСКА и "Зенит" рассудит судейская бригада Инала Танашева. Информация о назначениях появилась на официальном сайте лиги, однако вскоре была удалена.
Центральный матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги состоится в Москве в субботу, 28 ноября. Игра пройдет на стадионе "ВЭБ Арена", стартовый свисток запланирован на 16:30 по московскому времени.
Раскрыто имя главного арбитра матча ЦСКА - "Зенит"
В Сеть "утекла" фамилия главного судьи центрального матча 16-го тура РПЛ.
Фото: РПЛ