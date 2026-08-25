"Ну куда?" Бубнов оценил игру Соболева в матче против "Спартака"

"Соболев – единица. 59% брака. Ну куда? Нападающему уже 45% брака – единица, 40% – двойка. А здесь 59%.
Соболева в начале второго тайма он [Семак] убирает. Что ты его в начале второго тайма убираешь?! Замени его в перерыве", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Матч 5-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" состоялся в это воскресенье, 23 августа. Поединок проходил в Москве на стадионе "Лукойл Арена" и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.
Нападающий петербурской команды Александр Соболев вышел в стартовом составе гостей и был заменен на 57-й минуте игры.