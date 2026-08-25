"Он поможет любой команде". Миранчук - о возможном переходе Мостового в "Динамо"

"Я же не генеральный директор, чтобы говорить, нужен он или нет. Я считаю, что Андрюха — мастеровитый игрок, он обязательно поможет в целом любой команде.
Я не понимаю советов со стороны, мне кажется, он сам сейчас знает, стоит ему уходить или нет. Это уже от него зависит", - сказал Миранчук.
Ранее в прессе появилась информация об интересе московского "Динамо" к 28-летнему крайнему нападающему "Зенита" Андрее Мостовому.
Мостовой защищает цвета петербургского клуба с 2019 года. Действующее соглашение игрока рассчитано до будущего лета и может быть продлено еще на один сезон.
В текущем сезоне российский вингер провел на поле всего 80 минут, приняв участие в трех матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.
Источник: Metaratings