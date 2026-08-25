По информации источника, "Краснодар" согласовал с вингером "Олимпиакоса" Желсоном Мартиншем условия личного контракта. 31-летнему футболисту предложено соглашение по схеме "2+1" c зарплатой около 2,5 млн евро за сезон.
Сообщается, что клубы пока не договорились о сумме трансфера. Краснодарцы пытались закрыть сделку за 4 млн, однако в Греции рассчитывают получить за своего игрока 6 млн евро.
В этом сезоне Мартинш принял участие в трех матчах за команду в чемпионате и квалификации ЛЧ, в которых провел на поле 207 минут и не отметился результативными действиями.
Источник: Sport24
"Краснодар" согласовал с игроком условия контракта. "Олимпиакос" хочет за него 6 млн евро - источник
Краснодарский клуб может подписать вингера из "Олимпиакоса".
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