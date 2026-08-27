В коротком блиц-опросе Подшибякина рассказала несколько деталей о характере и привычках мужа. По ее словам, после поражений Батраков всегда анализирует игру, а одной из его самых забавных привычек является жест в виде сердечка.
На вопрос о главной слабости футболиста Ирина ответила предельно коротко: "Я".
Также она отметила, что болельщики могут не знать, насколько Батраков добрый человек, а в случае съемок в кино видела бы его в роли "Человека-паука".
Батраков перешел из "Локомотива" в "Галатасарай" 20 августа. Сумма трансфера составила €25 млн.
Источник: соцсети Ирины Подшибякиной
"Я". Жена Батракова ответила на вопрос о главной слабости футболиста
Супруга Алексея Батракова Ирина Подшибякина в шуточной форме назвала себя главной слабостью полузащитника "Галатасарая".
Фото: соцсети ФК "Галатасарай"