Матчи Скрыть

"Я". Жена Батракова ответила на вопрос о главной слабости футболиста

Супруга Алексея Батракова Ирина Подшибякина в шуточной форме назвала себя главной слабостью полузащитника "Галатасарая".
Фото: соцсети ФК "Галатасарай"
В коротком блиц-опросе Подшибякина рассказала несколько деталей о характере и привычках мужа. По ее словам, после поражений Батраков всегда анализирует игру, а одной из его самых забавных привычек является жест в виде сердечка.

На вопрос о главной слабости футболиста Ирина ответила предельно коротко: "Я".

Также она отметила, что болельщики могут не знать, насколько Батраков добрый человек, а в случае съемок в кино видела бы его в роли "Человека-паука".

Батраков перешел из "Локомотива" в "Галатасарай" 20 августа. Сумма трансфера составила €25 млн.

Источник: соцсети Ирины Подшибякиной

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится