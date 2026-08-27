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Смородская: "Локомотив" будет бороться за то, чтобы не вылететь

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская считает, что из-за слабого усиления состава московской команде в нынешнем сезоне придется бороться за сохранение места в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
После пяти туров железнодорожники набрали всего три очка и занимают 14-е место в турнирной таблице. Летом команду покинули несколько важных футболистов — Артём Карпукас, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев, а Данил Пруцев после завершения аренды вернулся в "Спартак".

Смородская заявила, что не видит серьезного усиления "Локомотива" на фоне кадровых потерь.

"Честно говоря, я не вижу, чего можно ждать. Надо усиливать состав, но как они усиливаются? Я не вижу этого. Кого они взяли за последнее время?" — сказала Смородская.

На упоминание недавнего перехода Сергея Бабкина бывший президент клуба ответила еще жестче.

"Не смешите, это не усиление. К сожалению, "Локомотив" в этом сезоне будет бороться за то, чтобы не вылететь", — добавила Смородская.

В шестом туре РПЛ железнодорожники сыграют дома против московского "Динамо".

Источник: "Матч ТВ"

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