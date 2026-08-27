Смородская: "Локомотив" будет бороться за то, чтобы не вылететь

Смородская заявила, что не видит серьезного усиления "Локомотива" на фоне кадровых потерь.
"Честно говоря, я не вижу, чего можно ждать. Надо усиливать состав, но как они усиливаются? Я не вижу этого. Кого они взяли за последнее время?" — сказала Смородская.
На упоминание недавнего перехода Сергея Бабкина бывший президент клуба ответила еще жестче.
"Не смешите, это не усиление. К сожалению, "Локомотив" в этом сезоне будет бороться за то, чтобы не вылететь", — добавила Смородская.
В шестом туре РПЛ железнодорожники сыграют дома против московского "Динамо".
Источник: "Матч ТВ"