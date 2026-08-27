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"Ему нужно уходить". Мор назвал лучший вариант для спасения карьеры Захаряна

Эдуард Мор считает, что Арсену Захаряну стоит покинуть "Реал Сосьедад", а оптимальным вариантом для перезапуска карьеры может стать возвращение в московское "Динамо".
Фото: Soccrates Images / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор высоко оценил потенциал 23-летнего полузащитника, отметив, что по своим качествам россиянин способен выступать за любой топ-клуб Европы. При этом эксперт обратил внимание на травмы, которые преследуют Захаряна на протяжении трех сезонов в Испании.

"Очень талантливый футболист. На мой взгляд, по своему потенциалу он мог бы играть в любом топ-клубе Европы. Но где-то ему не везет. Он три года провел в составе "Реал Сосьедад" — травмы, травмы, травмы. Мне кажется, что не только болельщики и тренер в него не верят, но уже и он сам начинает сомневаться", — заявил Мор.

По мнению специалиста, сейчас Захаряну необходима смена обстановки. Мор считает, что полузащитник мог бы вернуться в Россию, получить стабильную игровую практику в родном "Динамо", а затем вновь попробовать свои силы в Испании.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Захарян пока провел только один матч.

Источник: "Матч ТВ"

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