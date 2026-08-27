"Ему нужно уходить". Мор назвал лучший вариант для спасения карьеры Захаряна

"Очень талантливый футболист. На мой взгляд, по своему потенциалу он мог бы играть в любом топ-клубе Европы. Но где-то ему не везет. Он три года провел в составе "Реал Сосьедад" — травмы, травмы, травмы. Мне кажется, что не только болельщики и тренер в него не верят, но уже и он сам начинает сомневаться", — заявил Мор.
По мнению специалиста, сейчас Захаряну необходима смена обстановки. Мор считает, что полузащитник мог бы вернуться в Россию, получить стабильную игровую практику в родном "Динамо", а затем вновь попробовать свои силы в Испании.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Захарян пока провел только один матч.
Источник: "Матч ТВ"