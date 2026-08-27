"Ему нужно уходить". Мор назвал лучший вариант для спасения карьеры Захаряна

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"Очень талантливый футболист. На мой взгляд, по своему потенциалу он мог бы играть в любом топ-клубе Европы. Но где-то ему не везет. Он три года провел в составе "Реал Сосьедад" — травмы, травмы, травмы. Мне кажется, что не только болельщики и тренер в него не верят, но уже и он сам начинает сомневаться", — заявил Мор.