"Галатасарай" договорился о громком трансфере Леау за €45 млн — Романо

По информации Фабрицио Романо, "Милан" и "Галатасарай" согласовали переход Рафаэла Леау, однако окончательное решение о продолжении карьеры должен принять сам португалец.

Фото: REUTERS / Daniele Mascolo TPX IMAGES OF THE DAY

По информации инсайдера Фабрицио Романо, турецкий клуб готов заплатить за 27-летнего вингера €45 млн без учета бонусов. Стороны уже достигли соглашения по основным условиям трансфера, а обсуждение оставшихся деталей продолжится 27 августа.



При этом сделку пока нельзя считать окончательно закрытой. Леау и "Милан" также получили предложение от "Астон Виллы", поэтому последнее слово остается за футболистом.



Ранее сообщалось, что "Галатасарай" уже согласовал с португальцем контракт до лета 2030 года. "Астон Вилла", в свою очередь, предлагает арендовать игрока за €8 млн с последующим обязательным выкупом примерно за €42 млн.