Филипенко призвал "Спартак" вернуть Дзюбу: им нужен такой "батя"

Фото: ФК "Акрон"

"По своим футбольным качествам — точно. Выйти на заменку на 20–30 минут, когда у команды что-то не получается, требуется упростить игру, он и сейчас в состоянии. Человек выигрывает больше всех единоборств в России, по крайней мере вверху — это о чем-то да говорит. Почему нет?" — заявил Филипенко.

"Мне кажется, наоборот, "Спартаку" нужен такой "батя", который заряжал бы коллектив. Видимо, руководство клуба мыслит по-другому", — добавил Филипенко.