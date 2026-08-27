Филипенко призвал "Спартак" вернуть Дзюбу: им нужен такой "батя"

"По своим футбольным качествам — точно. Выйти на заменку на 20–30 минут, когда у команды что-то не получается, требуется упростить игру, он и сейчас в состоянии. Человек выигрывает больше всех единоборств в России, по крайней мере вверху — это о чем-то да говорит. Почему нет?" — заявил Филипенко.
По его мнению, возраст и статус Дзюбы не стали бы проблемой для атмосферы внутри команды. Напротив, такой опытный футболист мог бы стать одним из лидеров раздевалки.
"Мне кажется, наоборот, "Спартаку" нужен такой "батя", который заряжал бы коллектив. Видимо, руководство клуба мыслит по-другому", — добавил Филипенко.
Сейчас 38-летний Дзюба находится в статусе свободного агента. Летом нападающий покинул "Акрон", за который выступал с 2024 года. Ранее форвард уже защищал цвета "Спартака", а также играл за "Томь", "Ростов", "Зенит", тульский "Арсенал", "Адана Демирспор" и "Локомотив".
Источник: "Чемпионат"