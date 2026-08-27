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Юран заявил, что "Урал" выйдет в РПЛ с первого места

Главный тренер "Урала" Сергей Юран заявил, что команда должна напрямую вернуться в РПЛ, причем специалист нацеливает футболистов на первое место в Первой лиге.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
Юран подчеркнул, что вариант с участием в переходных матчах внутри команды даже не рассматривается. По словам специалиста, перед футболистами поставлена максимально высокая задача.

"Никакие стыки даже не обсуждаются. Нужен выход в РПЛ напрямую. Внутри команды я поставил задачу выйти с первого места, ты должен максималистом быть. Сейчас только первые игры проходят, но однозначно рассматривается выход напрямую", — заявил Юран.

Специалист также отметил, что регулярно напоминает игрокам о поставленной цели.

Юран возглавил "Урал" в июне 2026 года. После семи матчей екатеринбургская команда набрала 14 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги.

Источник: "Сила Спорта"

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