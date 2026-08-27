Юран заявил, что "Урал" выйдет в РПЛ с первого места

Главный тренер "Урала" Сергей Юран заявил, что команда должна напрямую вернуться в РПЛ, причем специалист нацеливает футболистов на первое место в Первой лиге.

Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

"Никакие стыки даже не обсуждаются. Нужен выход в РПЛ напрямую. Внутри команды я поставил задачу выйти с первого места, ты должен максималистом быть. Сейчас только первые игры проходят, но однозначно рассматривается выход напрямую", — заявил Юран.