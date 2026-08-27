Юран заявил, что "Урал" выйдет в РПЛ с первого места

"Никакие стыки даже не обсуждаются. Нужен выход в РПЛ напрямую. Внутри команды я поставил задачу выйти с первого места, ты должен максималистом быть. Сейчас только первые игры проходят, но однозначно рассматривается выход напрямую", — заявил Юран.
Специалист также отметил, что регулярно напоминает игрокам о поставленной цели.
Юран возглавил "Урал" в июне 2026 года. После семи матчей екатеринбургская команда набрала 14 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги.
Источник: "Сила Спорта"