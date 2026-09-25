Экс-игрок ЦСКА Ефремов допустил переход Головина в "Зенит"

"Слышал высказывание Леонида Викторовича Слуцкого. Насколько знаю, они с Сашей хорошо общаются, созванивались. Слуцкий говорил ему: "Если сейчас вернешься в Россию, это будет самым идиотским поступком, который ты можешь сделать". Думаю, он прав: Саша еще может играть во Франции", — заявил Ефремов.
При этом экс-футболист ЦСКА практически исключил один из обсуждавшихся вариантов продолжения карьеры Головина в РПЛ.
"В "Спартак", думаю, Саша не перейдет никогда. Хотя и говорят: "Никогда не говори никогда". Но я уверен, что в "Спартак" он не перейдет. Переход в "Зенит" могу предположить: при всем уважении, это самая платежеспособная команда страны", — отметил Ефремов.
По его мнению, петербургский клуб способен удовлетворить финансовые запросы полузащитника, однако подобный трансфер может состояться не раньше чем через два года. Сам Ефремов считает, что возвращение в Россию на позднем этапе карьеры могло бы иметь для Головина прежде всего финансовый смысл.
Источник: "Советский спорт"