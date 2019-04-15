Марио Балотелли - лучший футболист Лиги 1 в марте

Нападающий "Марселя" Марио Балотелли признан лучшим игроком чемпионата Франции в марте по версии Союза профессиональных футболистов Франции (UNFP).В первом месяце весны 28-летний итальянец принял участие в четырех матчах Лиги 1, в которых забил четыре гола.