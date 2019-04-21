Франция Лига 1 2018/19 
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Страсбург
Ренн
Анже
Бордо
Нант
Тулуза
Монако
Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 33 65
3 Лион 33 59
4 Марсель 33 54
5 Сент-Этьен 32 53
6 Монпелье 33 51
7 Реймс 32 48
8 Ницца 33 48
9 Ним 33 46
10 Страсбург 33 44
11 Ренн 33 43
12 Анже 33 41
13 Бордо 33 38
14 Нант 32 37
15 Тулуза 33 36
16 Монако 32 32
17 Амьен 33 32
18 Дижон 33 28
19 Кан 33 26
20 Генгам 33 24
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"Тулуза" и "Лилль" сыграли вничью, "Нант" победил "Амьен"

"Тулуза" и "Лилль" сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Франции (0:0).

Чемпионат Франции

33 тур

"Тулуза" – "Лилль" 0:0

"Тулуза": Рейне, Жюльен, Сёдзи, Мубандже, Силла, Амьен-Аду, Сидибе, Сангаре, Доссеви (Гарсия, 83), Дурмаз (Лея, 75), Градель

"Лилль": Меньян, Коне, Челик, Габриэль, Фонте, Сумаре, Мендес, Иконе, Пепе, Бамба (Фонте, 70), Леау (Арайо, 79)

Предупреждения: Челик, 17, Сидибе, 23, Градаль, 41, Сумаре, 53, Мендес, 84

В другом матче "Нант" обыграл "Амьен" (3:2).

Чемпионат Франции

33 тур

"Нант" – "Амьен" 3:2

Гол: Кулибали, 50, 56, Ронжье, 59 - Отеро, 63

"Нант": Дюпе, Йе, Лима, Паллуа, Карлос, Туре, Ронжье, Мутуссами (Евангелиста, 85), Кулибали, Уорис, Лимбомбе (Кватенг, 79)

"Амьен": Гартнер, Питерс, Крафт, Гуано, Дибасси, Блен (Лефорт, 90+1), Зунгу (Тимите, 58), Монкондю (Бодмер, 79), Мендоса, Гирасси, Отеро

Предупреждения: Питерс, 4, Паллуа, 25, Блен, 69, Мендоса, 69, Туре, 87
Теги: Тулуза Лилль Нант Амьен Лига 1
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