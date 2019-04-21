Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|31
|81
|2
|Лилль
|33
|65
|3
|Лион
|33
|59
|4
|Марсель
|33
|54
|5
|Сент-Этьен
|32
|53
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбург
|33
|44
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анже
|33
|41
|13
|Бордо
|33
|38
|14
|Нант
|32
|37
|15
|Тулуза
|33
|36
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|33
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|Кан
|33
|26
|20
|Генгам
|33
|24
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"Тулуза" и "Лилль" сыграли вничью, "Нант" победил "Амьен"
"Тулуза" и "Лилль" сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Франции (0:0).
Чемпионат Франции
33 тур
"Тулуза" – "Лилль" 0:0
"Тулуза": Рейне, Жюльен, Сёдзи, Мубандже, Силла, Амьен-Аду, Сидибе, Сангаре, Доссеви (Гарсия, 83), Дурмаз (Лея, 75), Градель
"Лилль": Меньян, Коне, Челик, Габриэль, Фонте, Сумаре, Мендес, Иконе, Пепе, Бамба (Фонте, 70), Леау (Арайо, 79)
Предупреждения: Челик, 17, Сидибе, 23, Градаль, 41, Сумаре, 53, Мендес, 84
В другом матче "Нант" обыграл "Амьен" (3:2).
Чемпионат Франции
33 тур
"Нант" – "Амьен" 3:2
Гол: Кулибали, 50, 56, Ронжье, 59 - Отеро, 63
"Нант": Дюпе, Йе, Лима, Паллуа, Карлос, Туре, Ронжье, Мутуссами (Евангелиста, 85), Кулибали, Уорис, Лимбомбе (Кватенг, 79)
"Амьен": Гартнер, Питерс, Крафт, Гуано, Дибасси, Блен (Лефорт, 90+1), Зунгу (Тимите, 58), Монкондю (Бодмер, 79), Мендоса, Гирасси, Отеро
Предупреждения: Питерс, 4, Паллуа, 25, Блен, 69, Мендоса, 69, Туре, 87
Чемпионат Франции
33 тур
"Тулуза" – "Лилль" 0:0
"Тулуза": Рейне, Жюльен, Сёдзи, Мубандже, Силла, Амьен-Аду, Сидибе, Сангаре, Доссеви (Гарсия, 83), Дурмаз (Лея, 75), Градель
"Лилль": Меньян, Коне, Челик, Габриэль, Фонте, Сумаре, Мендес, Иконе, Пепе, Бамба (Фонте, 70), Леау (Арайо, 79)
Предупреждения: Челик, 17, Сидибе, 23, Градаль, 41, Сумаре, 53, Мендес, 84
В другом матче "Нант" обыграл "Амьен" (3:2).
Чемпионат Франции
33 тур
"Нант" – "Амьен" 3:2
Гол: Кулибали, 50, 56, Ронжье, 59 - Отеро, 63
"Нант": Дюпе, Йе, Лима, Паллуа, Карлос, Туре, Ронжье, Мутуссами (Евангелиста, 85), Кулибали, Уорис, Лимбомбе (Кватенг, 79)
"Амьен": Гартнер, Питерс, Крафт, Гуано, Дибасси, Блен (Лефорт, 90+1), Зунгу (Тимите, 58), Монкондю (Бодмер, 79), Мендоса, Гирасси, Отеро
Предупреждения: Питерс, 4, Паллуа, 25, Блен, 69, Мендоса, 69, Туре, 87
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