Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Монпелье
Марсель
Ницца
Ним
Реймс
Страсбург
Нант
Ренн
Анже
Бордо
Тулуза
Амьен
Монако
Кан
Дижон
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 36 88
2 Лилль 36 72
3 Лион 36 66
4 Сент-Этьен 36 62
5 Монпелье 36 58
6 Марсель 36 55
7 Ницца 36 55
8 Ним 36 52
9 Реймс 36 49
10 Страсбург 36 46
11 Нант 36 46
12 Ренн 36 46
13 Анже 36 45
14 Бордо 36 38
15 Тулуза 36 38
16 Амьен 36 35
17 Монако 36 33
18 Кан 36 33
19 Дижон 36 31
20 Генгам 36 26
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Марио Балотелли назвал французских судей худшими в мире

Нападающий "Марселя" Марио Балотелли после матча с "Лионом" (0:3) в 36-м туре лиги 1 раскритиковал французских арбитров.

"Во Франции самые худшие судьи. Вы знаете это. Судьи во Франции ужасные", - сказал итальянец.

28-летний форвард в текущем сезоне провел 13 матчей за "Марсель" и забил восемь мячей.
Теги: Балотелли Марсель
Сегодня, 08:43
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#1  Irbis   (Сегодня, 10:22)
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Болеет за:
«Зенит»
Хаа)) он ещё наших не видел
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
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