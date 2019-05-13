Марио Балотелли назвал французских судей худшими в мире

Нападающий "Марселя" Марио Балотелли после матча с "Лионом" (0:3) в 36-м туре лиги 1 раскритиковал французских арбитров."Во Франции самые худшие судьи. Вы знаете это. Судьи во Франции ужасные", - сказал итальянец.28-летний форвард в текущем сезоне провел 13 матчей за "Марсель" и забил восемь мячей.