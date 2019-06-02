Марио Балотелли: для меня было бы честью играть за "Парму"

Нападающий "Марселя" Марио Балотелли не исключил возможность возвращения в Италию в летнее трансферное окно.Действующий контракт Балотелли с "Марселем" истекает 30 июня, после чего он станет свободным агентом. Как сообщает Football Italia, Балотелли рассматривает вариант перехода в "Парму"."Я еще ничего не решил и даже не обсуждал это со своим агентом. Хочу сначала насладиться отпуском. Но играть за "Парму" было бы честью для меня", - рассказал Балотелли.