Марио Балотелли: для меня было бы честью играть за "Парму"

Нападающий "Марселя" Марио Балотелли не исключил возможность возвращения в Италию в летнее трансферное окно.

Действующий контракт Балотелли с "Марселем" истекает 30 июня, после чего он станет свободным агентом. Как сообщает Football Italia, Балотелли рассматривает вариант перехода в "Парму".

"Я еще ничего не решил и даже не обсуждал это со своим агентом. Хочу сначала насладиться отпуском. Но играть за "Парму" было бы честью для меня", - рассказал Балотелли.

Sport24.ru
Теги: Балотелли Парма Серия А Марсель Лига 1
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