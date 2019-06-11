Юлиан Дракслер подтвердил конфликт с Неймаром

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер подтвердил информацию, что между ним и Неймаром произошла ссора.Ранее сообщалось, что игроки по ходу матча предъявляли друг другу претензии, а после чуть не подрались в раздевалке. Утверждалось, что Неймар тогда сказал Дракслеру: "Кто ты такой, чтобы говорить мне это? Единственное, что ты делаешь — отдаешь передачи назад"."Я был с ним не согласен, как это может случиться с любым. Это произошло во время матча. Он был зол, и я был зол. Тон голоса поднялся, и каждый пытался переорать друг друга. Я бы сказал, что не было ничего особенного. Просто в тот момент мы оба не очень ясно мыслили", - цитирует Дракслера Kicker.