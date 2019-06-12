Спортивный арбитражный суд зарегистрировал жалобу Райолы на его отстранение от футбола

В Спортивном арбитражном суде (CAS), который находится в Лозанне, зарегистрирован иск известного футбольного агента Мино Райолы. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

Сообщается, что итальянец оспаривает решение ФИФА отстранить его на три месяца от футбольной деятельности. При этом, по сообщениям СМИ, сегодня он прилетал в Париж, чтобы уладить вопрос о переходе защитника "Аякса" Маттейса де Лигта в "ПСЖ".

До этого федерация футбола Италии приняла аналогичное решение в отношении Мино Райолы, а также его брата Винченцо. После этого агент подал жалобу в CAS, которая приостановила дисквалификацию до решения суда. Апелляция будет рассмотрена по ускоренной процедуре. Ожидается, что решение будет принято в начале июля.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Райола ПСЖ Аякс Лига 1
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