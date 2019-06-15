Джанлуиджи Буффон признался, что ему не хватало эмоций в "ПСЖ"

41-летний голкипер Джанлуиджи Буффон, который ранее объявил об уходе из "ПСЖ", признался, что ему не хватало эмоций и драйва в Париже, сообщает Football Italia.

"Скажу вам правду, я всегда нахожусь в поиске эмоций. "ПСЖ" предлагал мне продление контракта с ролью второго вратаря. У меня было достаточно времения, чтобы подумать об этом. Я принял решение, что все-таки это не для меня. Большое количество денег не сыграли никакой роли. Сейчас я получил несколько хороших предложений. Продолжаю искать драйв, которого мне не хватает", - цитирует Буффона Football Italia.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Буффон ПСЖ
Сегодня, 11:21
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