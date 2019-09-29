» » Леонарду Жардим: когда ты под давлением, то победы позволяют испытывать больше положительных эмоций

Леонарду Жардим: когда ты под давлением, то победы позволяют испытывать больше положительных эмоций

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Франции с "Брестом" (4:1).

"Это хороший вечер для нас, команда провела встречу на высоком уровне, у игроков было много возможностей забить второй гол. Во втором тайме удалось закрепить результат, я думаю, что это заслуженная победа.

Когда речь заходит о давлении, то я могу сказать, что победы позволяют испытывать больше положительных эмоций, но мы продолжим работать, чтобы подготовиться к следующей игре. Уже в понедельник мы начнем подготовку к матчу с "Монпелье".

Главное на сегодняшний день — это то, что игроки способны играть больше чем 90 минут и показывать более командную игру. В начале сезона нам было сложнее.

Откровенно говоря, в моей команде собраны мужчины с сильными качествами. Мне уже приходилось работать с некоторыми из них на более ранних этапах моей карьеры. Все выкладываются по полной. Я предпочитаю, чтобы давление распространялось только на меня, а не на игроков, тренерский штаб и руководство. Я знаю как действовать в такой ситуации, нужно уметь работать с этим", — цитирует Жардима пресс-служба клуба.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Жардим Монако Брест Лига 1
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Крал и Ларссон остались в запасе "Спартака" на матч с "Оренбургом"
"Витесс" Слуцкого вышел на третье место в чемпионате Голландии 3
Моуриньо готовится вернуться к тренерской работе
ЦСКА впервые за два года возглавил турнирную таблицу 2
Леонарду Жардим: когда ты под давлением, то победы позволяют испытывать больше положительных эмоций
Тибо Куртуа: критика не задевает меня
Виктор Гончаренко: доволен, как мы сыграли во втором тайме 1
"Арсенал" разгромил "Краснодар" в молодежном первенстве 3
Дом Каземиро ограбили во время мадридского дерби
ЦСКА в гостях разгромил "Урал" 58
ЦСКА теперь будет первым. Исландия покорила Екатеринбург 8
Василий Уткин: номер один в сборной Гильерме, номер третий должен быть осетин. Лунев тут просто неуместен 8
"Рубин" и "Уфа" назвали стартовые составы на матч
Назначена судейская бригада на матч "Локомотив" - "Атлетико" 1
Роберт Левандовски установил новый рекорд чемпионата Германии
Рияд Марез: могли убить игру в конце первого тайма
Хосеп Гвардиола намерен защитить чемпионский титул
Болельщики "Вест Хэма" называют Ярмоленко "советским Салахом"
Серхио Рамос оскорбил помощника судьи в матче с "Атлетико"
Юрген Клопп повторил достижение Моуриньо
Неймар сравнил отношения с фанатами и отношения с девушкой
Давид Сильва достиг отметки в 200 побед в чемпионате Англии
Поль Погба не присутствовал на командном ужине игроков "МЮ"
Стал известен состав "Урала" на матч против ЦСКА 2
Томас Тухель: Мбаппе вышел на поле и изменил игру
ЦСКА назвал состав на игру с "Уралом" 12
Арнор Сигурдссон: "Урал" достаточно много пропускает, ЦСКА должен использовать шансы
Антонио Конте: это был ценный опыт, который поможет нам повзрослеть
Сергей Силкин: сложно представить, в каком сейчас состоянии Мамаев
Олимпийский чемпион Траньков назвал Смолова бездарностью 39
Все новости