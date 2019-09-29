Леонарду Жардим: когда ты под давлением, то победы позволяют испытывать больше положительных эмоций

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Франции с "Брестом" (4:1)."Это хороший вечер для нас, команда провела встречу на высоком уровне, у игроков было много возможностей забить второй гол. Во втором тайме удалось закрепить результат, я думаю, что это заслуженная победа.Когда речь заходит о давлении, то я могу сказать, что победы позволяют испытывать больше положительных эмоций, но мы продолжим работать, чтобы подготовиться к следующей игре. Уже в понедельник мы начнем подготовку к матчу с "Монпелье".Главное на сегодняшний день — это то, что игроки способны играть больше чем 90 минут и показывать более командную игру. В начале сезона нам было сложнее.Откровенно говоря, в моей команде собраны мужчины с сильными качествами. Мне уже приходилось работать с некоторыми из них на более ранних этапах моей карьеры. Все выкладываются по полной. Я предпочитаю, чтобы давление распространялось только на меня, а не на игроков, тренерский штаб и руководство. Я знаю как действовать в такой ситуации, нужно уметь работать с этим", — цитирует Жардима пресс-служба клуба.