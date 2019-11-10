Два защитника "ПСЖ" могут продолжить карьеру в "Интере"

"Интер" заинтересован в подписании двух защитников "ПСЖ".Миланцы готовы сделать предложения Лейвину Курзаве и Тома Менье. Контракты обоих футболистов с парижским клубом истекают летом 2020 года.Курзава перешел в "ПСЖ" из "Монако" в 2015 году за 25 миллионов евро. В этом сезоне 27-летний француз принял участие в восьми матчах Лиги 1. Менье, приобретенный парижанами у "Брюгге" в 2016 году за 6 миллионов, провел 10 встреч во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.