"Бавария" может назначить Тухеля главным тренером и сделать Флика его ассистентом

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель может возглавить "Баварию" по окончании сезона. При этом временно исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик может остаться во главе мюнхенцев до конца текущего сезона, а после войти в штаб Тухеля. Об этом сообщает Bild.На кандидатуре Тухеля настаивает председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге, который, как сообщается, уже выходил на специалиста после отставки Нико Ковача. В то же время спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич склоняется к кандидатуре Маурисио Почеттино, но выступал за назначение Тухеля еще в 2018 году и даже проводил с ним переговоры, однако тогда "Бавария" действовала несколько медлительно, потому Тухель в итоге возглавил "ПСЖ", а мюнхенцы наняли Ковача.Против Почеттино говорит тот факт, что аргентинец не владеет немецким языком, в то время как для Тухеля это родной язык. Также Почеттино известен тем, что привлекает к работе в клубе собственный штаб, из-за чего Флик, вероятно, будет вынужден покинуть "Баварию", чего бы очень не хотелось руководству мюнхенцев.