Полузащитник "Лорьяна" может продолжить карьеру в ЦСКА

По данным издания Footmercato, ЦСКА заинтересован в полузащитнике "Лорьяна" Джимми Кабо.
Фото: getfootballnewsfrance.com
По данным издания Footmercato, ЦСКА заинтересован в полузащитнике "Лорьяна" Джимми Кабо.

Сообщается, что представители армейцев уже вышли на французский клуб с обсуждением возможного трансфера 25-летнего футболиста, контракт которого с клубом истекает ближайшим летом.

Помимо ЦСКА, как отмечается, француз входит в сферу интересов "Анже" и "Метца", которые выступают в Лиге 1.

Кабо в нынешнем сезоне второй французской Лиги провел 23 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его команда лидирует в турнирной таблице.

ЦСКА после 19 туров занимает четвертое место в РПЛ, набрав 34 очка.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Лорьян ЦСКА Российские трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Marca: Кавани в ближайшее время заключит контракт с "Атлетико"
Полузащитник "Лорьяна" может продолжить карьеру в ЦСКА
Губернатор Красноярского края недоволен высокими зарплатами в "Енисее" 3
Защитник "Аталанты" на правах аренды перешел в "Рому"
Орлов сомневается, что Кокорин перейдет в "Сочи"
"СЭ": окончательное решение по аренде Кокорина в "Сочи" будет принято 29 января 2
Роналду и Фигу отреагировали на смерть Коби Брайанта одинаковыми постами в твиттере 2
Бен Арфа продолжит карьеру в "Вальядолиде"
Гендиректор "Зенита" заверил, что решение WADA никак не повлияет на проведение финала ЛЧ в Санкт-Петербурге
У «Спартака» новый спонсор и старый вратарь, Рассказовым интересуются в Германии, а Кузяевым – в «Динамо» 1
Президент английского клуба - Клоппу: вы убиваете Кубок Англии. Вы убиваете нас 10
"Герта" объявила о переходе полузащитника "Лиона"
"Ростов" объявил об уходе Малярова. Он воспитанник "Спартака" 2
"Замечательная женщина и прекрасная мать". Роналду поздравил Джорджину с днем рождения (фото)
Кирьяков: должен решать Семак, нужен ли ему футболист или нет 1
Матч между "Миланом" и "Торино" начнется с минуты молчания в память о Коби Брайанте
"СЭ": Кузяев действительно интересен "Динамо" 4
Медведев отказался отвечать на вопрос о Кокорине 6
Агент Хакими рассказал, что "Бавария" не контактировала с ним по трансферу игрока
"Рубин" возьмёт Тарасова на второй сбор 2
Егоров - о Соболеве: история трансфера зашла в тупик. От "Динамо" захотели 8 млн евро 11
"Нефтехимик" подписал контракт с полузащитником "Рубина"
Сусо близок к переходу в "Севилью"
Юрий Газзаев покинул "Енисей"
Азар не поможет "Реалу" в матче с "Атлетико"
Шкурин не сможет выступать в РПЛ под 11-м номером. Игрок взял 99-й
Агент Селюк: если Комличенко настолько хорош, то странно, что им не заинтересовались немецкие клубы 3
Источник: велика вероятность, что "МЮ" никого не подпишет в зимнее трансферное окно
Гендиректор "Газпром Арены" сообщил, что для подготовки к Евро потребуется еще несколько десятков миллионов рублей 6
"Краснодар" отменил товарищеский матч с китайским клубом 6
Все новости