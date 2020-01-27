По данным издания Footmercato, ЦСКА заинтересован в полузащитнике "Лорьяна" Джимми Кабо.
Сообщается, что представители армейцев уже вышли на французский клуб с обсуждением возможного трансфера 25-летнего футболиста, контракт которого с клубом истекает ближайшим летом.
Помимо ЦСКА, как отмечается, француз входит в сферу интересов "Анже" и "Метца", которые выступают в Лиге 1.
Кабо в нынешнем сезоне второй французской Лиги провел 23 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его команда лидирует в турнирной таблице.
ЦСКА после 19 туров занимает четвертое место в РПЛ, набрав 34 очка.
Полузащитник "Лорьяна" может продолжить карьеру в ЦСКА
По данным издания Footmercato, ЦСКА заинтересован в полузащитнике "Лорьяна" Джимми Кабо.
Фото: getfootballnewsfrance.com
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