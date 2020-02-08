Одноклубник Головина Бен-Йеддер обогнал Мбаппе в споре лучших бомбардиров Лиги 1

Нападающий "Монако" Виссам Бен-Йеддер стал автором одного из голов в матче против "Амьена" (2:1).

Источник: ФК "Монако"

Для 29-летнего француза этот гол стал 16 в 22 матчах Лиги 1, что позволило ему опередить в споре бомбардиров чемпионата нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Тройку лучших замыкает Неймар, отличившийся 13 раз.



"Монако" в матче 24 тура с "Амьеном" уступало вплоть до 85 минуты, но голы Бен-Йеддера и Слимани в добавленное время принесли "монегаскам" победу. Головин отыграл весь матч и отметился желтой карточкой.



"Монако" занимает пятую строчку в таблице с 35 очками.