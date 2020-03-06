"Боруссия" хочет приобрести защитника "ПСЖ"

Бельгийский защитник "ПСЖ" Тома Менье стал трансферной целью дортмундской "Боруссии".

Фото: Bleacher Report

По информации Goal.com, руководство немецкого клуба уже начало переговоры с представителями 28-летнего бельгийца.



Действующий контракт Менье с "ПСЖ" истекает летом нынешнего года. Таким образом, "Боруссия" может заполучить защитника совершенно бесплатно.



Transfermarkt оценивает Менье в 30 миллионов евро.



В сезоне 2019/2020 Менье провёл 27 матчей за парижан во всех турнирах, забил два гола и отдал одну голевую передачу.