"Боруссия" хочет приобрести защитника "ПСЖ"

Бельгийский защитник "ПСЖ" Тома Менье стал трансферной целью дортмундской "Боруссии".
Фото: Bleacher Report
По информации Goal.com, руководство немецкого клуба уже начало переговоры с представителями 28-летнего бельгийца.

Действующий контракт Менье с "ПСЖ" истекает летом нынешнего года. Таким образом, "Боруссия" может заполучить защитника совершенно бесплатно.

Transfermarkt оценивает Менье в 30 миллионов евро.

В сезоне 2019/2020 Менье провёл 27 матчей за парижан во всех турнирах, забил два гола и отдал одну голевую передачу.


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Теги: Бундеслига Лига 1 ПСЖ Боруссия Менье Зарубежные трансферы
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