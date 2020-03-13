Во Франции профессиональный футболист заболел коронавирусом

Во Франции зафиксирован первый случай заражения профессионального футболиста коронавирусом.

Как сообщает Lest-eclair, нападающий клуба "Труа" Сук Юн Чжун из-за плохого самочувствия не попал в заявку команды на матч Лиги 2 с "Ле-Маном". Позже футболист сдал положительный тест на коронавирус.



Вчера стало известно, что во Франции отменили все матчи на территории страны из-за пандемии коронавируса.