Во Франции профессиональный футболист заболел коронавирусом

Во Франции зафиксирован первый случай заражения профессионального футболиста коронавирусом.
Как сообщает Lest-eclair, нападающий клуба "Труа" Сук Юн Чжун из-за плохого самочувствия не попал в заявку команды на матч Лиги 2 с "Ле-Маном". Позже футболист сдал положительный тест на коронавирус.

Вчера стало известно, что во Франции отменили все матчи на территории страны из-за пандемии коронавируса.


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Теги: Коронавирус
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