Во Франции утвердили итоги сезона - "Тулуза" и "Амьен" вылетят, несмотря на решение суда

Аутсайдеры досрочно завершенной Лиги 1 все же покинут элиту французского футбола, несмотря на решение Госсовета Франции о признании исключения клубов из числа участников нелегитимным.

Фото: Michael Baucher via www.imago-im/www.imago-images.de

Суд признал, "Амьен" и "Тулуза" незаконно были отправлены в Лигу 2 на основании пункта регламента, действовавшего до 1 июня. Таким образом, его срок действия истек, и документ не мог использоваться в качестве правового основания для исключения клубов.



Однако у Генассмаблеи Профессиональной футбольной лиги (LFP) осталась возможность просто изменить формальное юридическое основание и отправить два последних клуба таблицы лигой ниже. За такой вариант проголосовали 74,49% членов Генассамблеи, выступив против расширения Лиги 1 до 22 команд.



Места "Тулузы" и "Амьена" займут "Лорьян" и "Ланс". В чемпионате Нидерландов, также завершенном досрочно, сохранился прежний состав участников.