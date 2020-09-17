Сообщается, что французский клуб предложил за футболиста 52 миллиона евро. Также 7 миллионов неаполитанцы могут получить в виде бонусов.
Ранее об интересе к Кулибали сообщалось со стороны "Манчестер Сити".
В прошлом сезоне 29-летний сенегалец провел 34 матча за "Наполи".
Источник: Tuttosport
"ПСЖ" предложил "Наполи" за Кулибали 52 миллиона евро
Защитник "Наполи" Калиду Кулибали попал в сферу интересов "ПСЖ".
calcio.fanpage.it
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!