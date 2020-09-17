"ПСЖ" предложил "Наполи" за Кулибали 52 миллиона евро

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали попал в сферу интересов "ПСЖ".

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Сообщается, что французский клуб предложил за футболиста 52 миллиона евро. Также 7 миллионов неаполитанцы могут получить в виде бонусов.



Ранее об интересе к Кулибали сообщалось со стороны "Манчестер Сити".



В прошлом сезоне 29-летний сенегалец провел 34 матча за "Наполи".



Источник: Tuttosport