Эриксен может перейти в "ПСЖ". Клуб уже связался с агентом игрока

Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен близок к продолжению карьеры в "ПСЖ".

Фото: ФК "Интер"

Как сообщает источник, спортивный директор французского клуба Леонардо уже связался с агентом датчанина относительно потенциального перехода. При этом "Интер" не горит желанием расставаться с игроком.



Эриксен перешел в "Интер" из "Тоттенхэма" в январе 2020 года. За это время в составе миланского клуба 28-летний полузащитник провел 19 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.



Источник: "твиттер" журналиста Николо Скира