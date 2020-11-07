ПСЖ крупно победил "Ренн" и установил новый рекорд Лиги 1

В матче 10 тура Лиги 1 лидер турнирной таблицы ПСЖ переиграл "Ренн" со счетом 3:0.

Фото: AFP

Встреча 10 тура чемпионата Франции ПСЖ - "Ренн" закончилась победой парижан со счетом 3:0. На 11-й минуте первый гол хозяев забил Мойзе Кин. Дубль Анхеля Ди Марии на 21-й и 73-й минутах матча установил итоговый счет.



Эта победа позволила "Пари Сен-Жермен" установить новый рекорд Лиги 1 - впервые один клуб одержал пять побед подряд не менее чем с тремя забитыми мячами. Ранее "жертвами" ПСЖ стали "Анже" (6:1), "Ним" (4:0), "Дижон" (4:0) и "Нант" (3:0).



Парижане возглавляют турнирную таблицу чемпионата, набрав 24 очка в 10 матчах.