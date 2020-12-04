Исполнять обязанности тренера французской команды в ближайшее время будет Адриан Урси, который был помощником Виейра. Напомним, что накануне "Ницца" потерпела пятое поражение подряд, проиграв "Байеру" (2:3) в Лиге Европы.
Экс-игрок сборной Франции руководил "Ниццей" с июня 2018 года. В нынешнем сезоне Лиги 1 команда с Лазурного Берега по итогам 11-и туров занимает 11-е место, набрав 17 очков.
Источник: официальный сайт ФК "Ницца"
Патрик Виейра уволен с поста главного тренера "Ниццы"
Руководство "Ниццы" приняло решение отправить в отставку главного тренера клуба Патрика Виейра.
Фото: ФК "Ницца"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!