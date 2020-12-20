ПСЖ разделил очки с "Лиллем" и упустил шанс возглавить чемпионскую гонку Лиги 1

Встреча 16 тура чемпионата Франции "Лилль" - "Пари Сен-Жермен" завершилась нулевой ничьей.
Фото: AFP
Действующий чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" в матче 16 тура Лиги 1 на выезде сыграл вничью с "Лиллем" - 0:0.

Это была прямая битва за лидерство - обходивший парижан на 1 очко "Лилль" в случае победы единолично возглавил бы турнирную таблицу чемпионата, точно такой же переходящий приз мог достаться и ПСЖ. Однако в результате 3 очка не забрал никто - соперники так и не смогли открыть счет. Вышедший на поле без травмированного Неймара и оставшегося на скамейке Килиана Мбаппе (вышел на замену на 77 минуте) "Пари Сен-Жермен" владел мячом 69% времени, но лишь раз попал в створ ворот, хотя и создал несколько очень опасных моментов. Игравшие на контратаках хозяева нанесли 3 удара в створ и на 53 минуте даже забили гол, который был отменен из-за офсайда.

"Лилль" все-таки остался на первой строчке таблицы с 33 очками после 16 матчей, но теперь он делит ее с "Лионом". ПСЖ третий - 32 очка. Теневым лидером Лиги 1 по-прежнему является "Марсель", формально занимающий четвертую строчку с 28 очками после 14 проведенных встреч.

Чемпионат Франции

16 тур

Лилль - Пари Сен-Жермен 0:0 (0:0)

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Теги: Лига 1 Пари Сен-Жермен Лилль
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