Кристиан Эриксен может воссоединиться с Маурисио Почеттино во французском ПСЖ.
Эриксен не смог закрепиться в основном составе миланского "Интера" и поэтому может сменить клубную прописку. Раннее сообщалось, что итальянский клуб готов расстаться с датчанином, так как главный тренер Антонио Конте на него не рассчитывает. Сообщается, что в сделку по этому переходу может быть включен Леандро Паредес.
Сегодня в некоторых СМИ появилась информация, что с поста главного тренера ПСЖ был уволен Томас Тухель. Основным претендентом на эту позицию является Маурисио Почеттино.
Эриксен и Почеттино уже работали вместе в лондонском "Тоттенхэме".
В этом сезоне Кристиан Эриксен провел за "Интер" 12 матчей во всех турнирах. Результативными действиями не отметился.
Источник: Tuttomercatoweb
Эриксен может перейти в ПСЖ
Датский полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен может стать игроком французского ПСЖ.
Фото: "Getty Images"
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