Эриксен может перейти в ПСЖ

Датский полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен может стать игроком французского ПСЖ.

Фото: "Getty Images"

Кристиан Эриксен может воссоединиться с Маурисио Почеттино во французском ПСЖ.



Эриксен не смог закрепиться в основном составе миланского "Интера" и поэтому может сменить клубную прописку. Раннее сообщалось, что итальянский клуб готов расстаться с датчанином, так как главный тренер Антонио Конте на него не рассчитывает. Сообщается, что в сделку по этому переходу может быть включен Леандро Паредес.



Сегодня в некоторых СМИ появилась информация, что с поста главного тренера ПСЖ был уволен Томас Тухель. Основным претендентом на эту позицию является Маурисио Почеттино.



Эриксен и Почеттино уже работали вместе в лондонском "Тоттенхэме".



В этом сезоне Кристиан Эриксен провел за "Интер" 12 матчей во всех турнирах. Результативными действиями не отметился.



Источник: Tuttomercatoweb