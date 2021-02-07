Губерниев - о хет-трике Головина: его для этого и брали, но не нужно эйфории

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре полузащитника "Монако" Александра Головина, который в матче 24-го тура Лиги 1 с "Нимом" (4:3) оформил хет-трик и сделал голевой пас.

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