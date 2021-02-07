Губерниев - о хет-трике Головина: его для этого и брали, но не нужно эйфории

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре полузащитника "Монако" Александра Головина, который в матче 24-го тура Лиги 1 с "Нимом" (4:3) оформил хет-трик и сделал голевой пас.
Фото: twitter.com/Ligue1UberEats
"Головин — молодец. Его для этого и брали. Он очень хороший футболист. Оправился от травмы, теперь играет. Но это его работа. Он её делает хорошо, мы за него очень рады. Не нужно эйфории. Это как если бы мне сказали, что я молодец, потому что не ругаю без причины наших биатлонистов во время репортажей", - приводит слова Губерниева "Чемпионат".

Головин вышел в стартовом составе монегасков впервые с 30 августа 2020 года. Тогда россиянин появился на поле с первых минут в игре с "Метцем" (1:0), однако был заменен на 16-й минуте из-за травмы.

В матче с "Нимом" 24-летний хавбек отличился на 3-й, 12-й и 62-й минутах встречи, а на 77-й минуте сделал результативную передачу на Кевина Фолланда, который забил победным мяч "Монако".

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Теги: Головин Монако Ним Губерниев Лига 1
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