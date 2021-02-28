Головин снова ведет "Монако" к победам. С "Брестом" вышел при счете 0:0 и отдал две голевые передачи за полчаса

В 2021-м году Александр сделал уже 5 ассистов и забил 4 гола за 290 сыгранных минут. В среднем он отмечается результативным действием каждые 32 минуты - лучший показатель в Лиге 1.

Что-то меняется, а что-то остается неизменным. Головин всегда выходит на замену и тащит «Монако» ??



Две голевые Сани принесли монегаскам победу в матче с «Брестом» ? pic.twitter.com/ZXHSiemu9U — Матч ТВ (@MatchTV) February 28, 2021

После хет-трика в ворота "Нима" Головин пропустил домашнюю встречу с "Лорьяном". Случилось это из-за небольших проблем с мышцами бедра. К матчу с "ПСЖ" россиянин уже был готов, но Ковач, как и после предыдущего повреждения, решил не форсировать возвращение игрока на поле. Против гранда французского футбола Александр получил 10 минут в концовке, когда результат противостояния был всем понятен, а для внесения в него корректив было мало времени и необходимости.Сегодня "Монако" принимал на своем поле "Брест" - команду из нижней части таблицы, любящую порадовать публику результативными матчами. Но в этот раз вышло исключение - гости выбрали оборонительную тактику и полностью сосредоточились на разрушении. До выхода Головина им удавалось сохранять нулевую ничью. По-настоящему царил в воротах Ларсонье. В середине первого тайма он даже не дал Бен-Йеддеру реализовать пенальти.Чтобы все-таки воплотить большое игровое преимущество своей команды в голы, Ковач на 59-й минуте сделал тройную замену. Именно тогда и вышел на поле Головин. Россиянин расположился на позиции, которую можно описать как нечто среднее между левым полузащитником и левым центральным полузащитником. Он активно вошел в игру и в паре с Кайо Энрике здорово напрягал оборону "Бреста". В итоге благодаря своим стараниям и точным ударам товарищей Саша отметился двумя голевыми передачами.Первую Головин отдал на 75-й минуте. На самой линии поля на левом фланге он здорово поборолся за мяч с Февром, завладел снарядом и покатил его на Йоветича. Да, без классного удара форварда гола бы не состоялось, но ровно в том же духе можно сказать и про успешные действия Головина - если бы не они, "Брест" просто-напросто в том эпизоде взял бы мяч под свой контроль.Второй голевой пас Головин сделал на последней минуте основного времени. Он всегда, когда появляется на поле, исполняет штрафные и угловые "Монако". Сегодняшний день не стал исключением. Именно со штрафного россиянин и сделал второй ассист, прострелив низом на Фолланда.Таким образом, Головин принял активнейшее и самое непосредственное участие в победе "Монако" над "Брестом". Голевые передачи Александра позволили "монегаскам" продлить свою беспроигрышную серию до 13-ти встреч. Более того, эта победа стала 10-й в 11-ти последних играх. А на личном счету российского полузащитника теперь 6 ассистов в 12-ти матчах текущего сезона, а в среднем он отдает передачу на гол каждые 68 минут. Очень хочется верить, что Головин больше не будет отсутствовать в заявке "Монако" из-за травм и все чаще будет радовать результативными действиями.