Ловчев отметил, что Головину еще рано уходить из "Монако". По его словам, Александр может столкнуться с нехваткой игровой практики, если перейдет в более сильную команду.
"Может ли Головин начать следующий сезон не в "Монако"? А зачем? Здесь он на своем месте находится. Конечно, "Монако" для него не предел. Однако он здесь играет по 30 минут, а придет в "Реал", и его посадят. И там будет по пять минут играть. Зачем ему это? Сделай себя здесь Месси или Роналду, чтобы за тебя 100 миллионов заплатили. И тогда они не посадят его на лавочку", - сказал Ловчев.
Напомним, что в минувший уик-энд Головин сделал две голевые передачи в матче "Монако" с "Брестом". Игра прошла в рамках 27-го тура Лиги 1 и завершилась победой "монегасков" со счетом 2:0.
Источник: Матч ТВ
Ловчев - Головину: сделай себя в "Монако" Месси или Роналду, чтобы за тебя 100 миллионов заплатили
Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал выступления полузащитника Александра Головина за "Монако".
Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press
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