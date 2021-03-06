Корнеев отметил, что приобретение Головина - успех "Монако". По его словам, Александр сейчас является главным активом клуба. Кроме того, Корнеев заявил, что Головину по силам заиграть в "Барселоне" или "Реале".
"Монако" удачно приобрел Головина. Я следил за ним не только со стороны, но и видел, как он тренируется. Думаю, что потенциально он может быть игроком и "Барселоны", и "Реала". Думаю, что он — главный актив "Монако", хотя есть и другие игроки. Но я всегда смотрю, кто делает разницу и кто может повлиять на исход матча. Головин это делает", - сказал Корнеев.
Отметим, что Головин перешел в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года. В нынешнем розыгрыше Лиги 1 он провел 12 матчей, забил четыре гола и сделал шесть голевых передач.
Источник: Матч ТВ
Корнеев: Головин - главный актив "Монако". Потенциально он может быть игроком "Барселоны" или "Реала"
Экс-советник по спортивным вопросам вице-президента "Монако" Игорь Корнеев поделился мнением о полузащитнике "монегасков" Александре Головине.
Фото: Corbis / Contributor / Corbis Sport / Gettyimages.ru
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