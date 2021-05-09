Головин рассказал о своем самочувствии после болезни

Российский хавбек "Монако" Александр Головин рассказал о том, как чувствует себя после перенесенной болезни.

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Напомним, что накануне Головин вернулся в состав "Монако" и помог команде победить "Реймс" в матче 36-го тура чемпионата Франции (1:0). Александр вышел на поле на 80-й минуте встречи. До этого он не мог играть, поскольку заразился коронавирусом.Головин отметил, что чувствует себя хорошо. По его словам, болезнь протекала бессимптомно. Полузащитник заявил, что будет готовиться к следующему матчу в общей группе "Монако"."Самочувствие после болезни? Всё отлично, нет никаких проблем. Переболел бессимптомно, последние тесты дали отрицательный результат. Буду тренироваться в общей группе и готовиться к следующей игре", - сказал Головин.Отметим, что в текущем розыгрыше Лиги 1 Головин принял участие в 19 матчах, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач."Монако" пребывает на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции (74 очка).