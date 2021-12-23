Головин, получив результат теста, сможет приступить к подготовке к следующему матчу "Монако".
Напомним, что из-за сомнительного результата теста на коронавирус Головин не смог принять участие в матче 19-го тура Лиги 1 с "Ренном". Игра прошла накануне и завершилась со счетом 2:1 в пользу "монегасков".
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Головин провел 13 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.
Источник: Чемпионат
"Монако" без Головина одержал волевую победу над "Ренном"
СМИ: повторный тест Головина на наличие коронавируса дал отрицательный результат
Повторный тест российского полузащитника "Монако" Александра Головина на коронавирус дал отрицательный результат.
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