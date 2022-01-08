Как сообщает источник, Головин на днях пообщался с новым наставником. Тот заверил полузащитника, что крайне рассчитывает на него в дальнейшем. При этом Головин скорее всего не сыграет против "Нанта". Сейчас россиянин только приступил к работе в общей группе после недомогания, из-за которого пропустил несколько последних матчей.
В этом сезоне на счету россиянина 23 матча за клуб во всех турнирах, в которых он забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt его стоимость оценивается в 25 млн евро.
Недавно появлялась информация, что Головин входит в сферу интересов "Эвертона". Сообщалось, что на приобретении футболиста настаивает лично главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес.
Источник: "Чемпионат"
Источник: новый тренер "Монако" пообщался с Головиным и сказал, что очень рассчитывает на россиянина
Новый главный тренер "Монако" Филипп Клеман пообщался с российским полузащитником монегасков Александром Головиным.
Фото: Getty Images