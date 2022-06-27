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В "Лилле" рассказали, что еще не приняли решение о будущем Языджи

Пресс-служба "Лилля" прокомментировала будущее турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.
Фото: ПФК ЦСКА
"Пока не знаем, что будем делать с Языджи. В скором времени у нас будет новый тренер — он ещё не приехал в расположение клуба. Всё зависит от его решения. Как только он приедет, мы определимся с будущим Юсуфа", - цитирует "Чемпионат" представителя пресс-службы "Лилля".

Напомним, Юсуф Языджи провел вторую половину завершившегося сезона в аренде в московском ЦСКА. Он провел за российский клуб 12 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. После окончания сезона ЦСКА вел переговоры о выкупе Языджи, но договориться с "Лиллем" не удалось и "армейцы" объявили об уходе игрока.

Контракт Языджи с "Лиллем" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 17 млн евро.


Лилль Языджи ЦСКА
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