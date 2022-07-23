Ранее сообщалось, что монегаски не планируют расставаться с россиянином в межсезонье.
"Головин действительно остается в "Монако" на следующий сезон. Клуб не планирует его продавать", - цитирует Стюарта Sport24.
Полузащитник Александр Головин перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году. В общей сложности за монегасков 26-летний россиянин провел 131 матч, в которых забил 17 голов и отдал 25 результативных передач. Контракт Головина с "Монако" рассчитан до лета 2024 года.
Первый официальный матч в этом сезоне "Монако" проведет 7 августа против "Страсбурга" в Лиге 1.
В "Монако" сообщили, что Головин останется в клубе на следующий сезон
Спортивный директор "Монако" Лоуренс Стюарт рассказал о будущем полузащитника Александра Головина в клубе.
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